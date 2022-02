Al Hilal x Al Jazira: onde assistir ao vivo, horário e informações do Mundial de Clubes 2021

O Mundial de Clubes da Fifa 2021 segue a todo vapor e, neste domingo (6), Al Hilal e Al Jazira duelam a partir das 13h30 (de Brasília), em Abu Dhabi, pelas quartas de final da competição. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta, e da Bandsports, na tv fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Al Hilal x Al Jazira DATA Domingo, 6 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi - UAE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na tv aberta, e o Bandsports, na tv fechada, vão transmitir o jogo deste domingo, no estádio Mohammed Bin Zayed. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Al Hilal garantiu a vaga no Mundial após conquistar o Campeonato Asiático. Aliás, o time saudita é o maior vencedor do continente, com quatro títulos.

A equipe, que conta com nomes conhecidos, como Michael (ex-Flamengo), Carrilo, Marega (ex-Porto) e Matheus Pereira (ex-West Bromwich), sonha em voltar a disputar a semifinal da competição.

Do outro lado, o Al Jazira já passou pelo "frio na barriga" da estreia, pois goleou o AS Pirae por 4 a 1 no primeiro jogo do campeonato.

⚽ ᴍᴀᴅᴇ ɪɴ ᴀʟ ᴊᴀᴢɪʀᴀ ⚽



One academy graduate setting up another academy graduate 👉🧠👈#ClubWC #PrideOfAbuDhabi 🤍🖤 pic.twitter.com/XusVsvBNxa — Al Jazira Club (@AlJazira_uae_EN) February 4, 2022

O time é o representante do país-sede, além de ser o atual campeão da UAE Pro League, e conta com o brasileiro Victor Sá (ex-Palmeiras) em seu elenco.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AL HILAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Al Baten 1 x 1 Al Hilal Campeonato Saudita 21 de janeiro de 2022 Al Hilal 3 x 2 Al Taawon Campeonato Saudita 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Al-Ettifaq x Al Hilal Campeonato Saudita 13 de fevereiro de 2022 12h10 (de Brasília) Al Hilal x Al Shabab Campeonato Saudita 17 de fevereiro de 2022 14h40 (de Brasília)

AL JAZIRA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Al Jazira 4 x 1 AS Pirae Mundial de Clubes 3 de fevereiro de 2022 Al Jazira 1 x 1 Al Wahda UAE President Cup 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas