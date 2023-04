Al Hilal x Urawa Reds ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Liga dos Campeões da Ásia

A partida será disputada neste sábado (29), no King Fahd International Stadium; veja como acompanhar na TV e na internet

Al Hilal, da Arábia Saudita, e Urawa Red Diamonds, do Japão, se enfrentam neste sábado (29), às 14h30 (de Brasília), no King Fahd International Stadium, pelo jogo de ida da final da Liga dos Campeões da Ásia. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming. A partida de volta acontece no dia 6 de maio, no Japão.

Finalista da Copa do Rei da Arábia Saudita e atual vice-campeão do Mundial de Clubes, o Al Hilal, de velhos conhecidos de torcedores brasileiros, está pronto para encarrar a sua nona final na história da Liga dos Campeões da Ásia. Para este duelo, a equipe não terá desfalque, e aposta suas fichas na força do ataque, formado por Ighalo, Marega e Michael. A equipe é a maior campeã do torneio, com quatro conquistas.

Do outro lado, o Urawa Red Diamonds disputará sua quarta final da AFC, com duas conquistas em 2007 e 2017. A equipe não terá desfalques, e carrega a missão de deixar mais um gigante do continente para trás após eliminar o Al Duhail, do Qatar, na semifinal.

Em toda a história, este será apenas o 5º duelo das equipes. O Hilal, por sua vez, conquistou duas vitórias, empatou uma vez e perdeu uma vez vezes para o Urawa Red. Todos os duelos aconteceram pela Liga dos Campeões da Ásia, justamente nas finais de 2017, com o time japonês levando a melhor, e 2019, com o título da equipe saudita.

Prováveis escalações

Al Hilal: Al-Muaiouf; Abdulhamid, Jang, Jahfali, Al Shahrani; Carillo, Cuellar e Al-Faraj; Marega, Ighalo e Michael. Técnico: Ramon Diaz.

Urawa Red Diamonds: Nishikawa; Akimoto, Scholz, Hoibraten, Ogiwara; Ito, Iwao, Koizumi; Okubo, Sekine e Koroki. Técnico: Maciej Skorza.

Desfalques

Al Hilal

Sem desfalques confirmados.

Urawa Red Diamonds

Sem desfalques confirmados.

Quando é?