Al Hilal estuda proposta por Arrascaeta: Flamengo pede R$ 130 milhões por negociação

Time saudita acena com a oferta de 15 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos do meia uruguaio, mas Fla quer subir valor

Em meio as negociações para uma possível venda de Gerson ao Olympique de Marselha, o Flamengo vê mais um de seus principais jogadores como alvo no mercado. A bola da vez é o uruguaio Arrascaeta: o meia desperta o interesse do Al Hilal, da Arábia Saudita, que acenou com uma oferta de 15 milhões de euros (R$ 98 milhões). Para abrir as conversas, porém, os cariocas pedem ao menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 mi).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A informação do interesse do time saudita foi dada primeiramente pelo jornal As, da Espanha. Segundo apuração da Goal, um representante do clube saudita fez contato com Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo. O dirigente, então, sinalizou que, para iniciar as conversas, os sauditas precisariam apresentar uma proposta na casa dos 20 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos do uruguaio.

O Al Hilal não é o único clube do mundo árabe atrás de Arrascaeta. Recentemente, a pedido de Mano Menezes, o Al Nassr chegou a sondar a situação do meia. Além disso, o jogador vem recebendo consultas de clubes do futebol europeu e há expectativa de que uma proposta oficial chegue em julho, quando abre a janela de transferências no Velho Continente.

A situação de Arrascaeta no Flamengo não é tão simples, uma vez que o Rubro-Negro tem pendências a resolver com o uruguaio, incluindo uma valorização salarial e a renovação de contrato. As conversas estão estacionadas já que, no momento, a diretoria sinalizou que não tem condições financeiras para um novo acordo.