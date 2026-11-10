Al-Hilal ou Al-Merreikh? Decisão oficial da comissão de recursos define o campeão do Campeonato Sudanês

O Al-Hilal foi oficialmente consagrado campeão da Primeira Divisão do Campeonato Sudanês da temporada 2025/2026, após decisão emitida pela Comissão de Apelação da Federação Sudanesa de Futebol nesta terça-feira.

O Al-Hilal anunciou que a comissão deliberou aceitar o pedido de revisão apresentado pelo clube e anular a decisão anterior, que havia concedido os pontos do clássico ao Al-Merreikh.

O Al-Hilal havia garantido o título após vencer o Al-Merreikh, antes que este apresentasse um protesto oficial alegando a ilegalidade da participação de alguns jogadores naturalizados nas fileiras do Al-Hilal.

Após analisar o caso, a Comissão de Apelação decidiu considerar o Al-Hilal como derrotado no clássico e conceder o título ao Al-Merreikh.

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O Al-Hilal afirmou em comunicado oficial: "Nosso clube recuperou o título da Primeira Divisão, nesta terça-feira, por decisão da Comissão de Apelação da Federação Sudanesa de Futebol, que aceitou o pedido de revisão apresentado pelo clube quanto à forma e ao mérito, e anulou sua decisão anterior que determinava a transferência dos pontos do clássico ao Al-Merreikh de Cartum".

E prosseguiu: "A comissão, presidida por Mawlana Mohamed Hamad Al-Bashir, presidente da comissão, e composta pelo sr. Mohamed Issa, pelo dr. Zuhair Abdelmalek e pelo conselheiro Al-Zein Al-Dukheiri, como membro e relator, realizou duas reuniões nos dias 9 e 10 de novembro deste mês, e concluiu, após a revisão do pedido e dos documentos anexados, pela adoção do resultado da partida conforme consta no relatório do árbitro".

E continuou: "Em virtude da decisão, o título retornou aos cofres do senhor do país, fazendo com que o clube continue a afirmar sua posição como o clube com mais títulos conquistados no Sudão".