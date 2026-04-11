Al-Hilal e Al-Nasr disputam com o Manchester United a contratação de um jogador francês

O Al-Hilal e o Al-Nassr entraram na disputa para contratar um dos jogadores do Inter de Milão emprestados nesta temporada.

O francês Benjamin Pavard joga nesta temporada pelo Olympique de Marselha, emprestado pelo Nerazzurri.



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O contrato de Pavard com o Inter de Milão vai até 2028, enquanto seu valor de mercado é estimado em cerca de 15 milhões de euros, o que o torna uma negociação atraente na janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal saudita “Al-Youm”, Pavard voltou com força à lista de interesses do Al-Hilal e do Al-Nassr nesta temporada, especialmente após ter saído dos planos de seu clube francês e com o fim de seu empréstimo se aproximando.



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Ela observou que, apesar de Al-Hilal e Al-Nassr terem entrado na disputa pela contratação de Bafard, o jogador francês não coloca a transferência para a Liga Roshen entre suas prioridades no momento.

E revelou que há interesse turco por parte do Fenerbahçe e do Galatasaray, além do interesse do Manchester United em contratar Bafard no próximo verão, embora seu salário anual de cerca de 5 milhões de euros possa constituir um obstáculo na negociação.

O zagueiro francês disputou 33 partidas pelo Olympique de Marselha na temporada atual, marcando um gol e dando três assistências.



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