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O Al-Hilal de Simone Inzaghi voa. Fora de casa, diante do Al-Ettifaq, o time do ex-treinador da Inter de Milão venceu por 3 a 1, com um gol de Sergej Milinkovic-Savic e dois de Watkins.

Foi uma vitória importante para o time de Riade, que voltou à liderança da Saudi Pro League em uma rodada na qual os outros dois candidatos ao título também venceram: o Al-Qadsiah de Retegui e Reijnders e o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Com isso, Inzaghi chega aos 33 pontos, dois a mais que os dois rivais, e, sobretudo, alcança a sexta vitória consecutiva. A sequência deixa Milinkovic-Savic e seus companheiros cada vez mais próximos do título, que não vem desde 2023-2024, quando o clube foi campeão sob o comando de Jorge Jesus.

A temporada ainda é longa, mas o ex-treinador da Lazio mira, mais do que nunca, o título saudita, depois de ter conquistado a Serie A com a Inter de Milão.