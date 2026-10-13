O alemão Jens Wiessing, técnico do Al Ittihad, se eximiu da responsabilidade pela derrota diante do Shabab Al Ahli na Liga dos Campeões da Ásia Elite, apontando diversos outros motivos por trás do resultado negativo.

O Al Ittihad perdeu para o visitante Shabab Al Ahli por 2 a 1, na partida disputada na noite de terça-feira, no estádio Al Inma, em Jidá, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

Wiessing declarou, em entrevista coletiva após a partida, em declarações divulgadas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Estou triste pela derrota, queríamos vencer para compensar a derrota no campeonato".

O Al Ittihad perdeu pela segunda partida consecutiva, depois de cair diante do anfitrião Al Hilal por 3 a 1, no último sábado, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.

Sobre o motivo da derrota, explicou: "Sofremos dois gols por causa de erros simples, o que dificultou a tarefa depois disso. Minha função como treinador é trabalhar com os jogadores. Fomos melhores no segundo tempo, chegamos ao gol do adversário, mas não tivemos êxito".

E acrescentou: "Jogamos com 3 atacantes porque tínhamos mais cruzamentos e era possível aproveitar um deles. Não jogamos bem o confronto, tivemos muitas chances e poderíamos ter sido melhores".

E prosseguiu: "Apenas o início ruim é o motivo. Vi as estatísticas, tivemos a posse de bola de forma bastante ampla, e isso é prova de controle. Tentamos mudar o confronto e não conseguimos".

E continuou: "Não podemos esquecer que tivemos um confronto difícil dois dias antes, com a dificuldade das circunstâncias, e isso nos afetou, mas não é desculpa".

E completou: "Depois da derrota, a opinião que fala em mudar os jogadores é fácil. Já fizemos isso antes e vencemos, mas depois da derrota falar fica fácil. Quando tomo uma decisão, ela é baseada em análise".

E seguiu: "A primeira pausa longa pode ser impactante. Queríamos voltar com força, mas isso não aconteceu. Há jogadores que ficaram muito tempo sem jogar, e isso tem impacto, mas trabalhamos bem nesse período e não fomos felizes no aspecto dos resultados".

E concluiu: "Antes da pausa, cometemos alguns erros, mas fomos felizes em conseguir bons resultados, e é isso que difere do que acontece agora. Minha função, na vitória ou na derrota, é analisar todos os aspectos e depois trabalhar para corrigi-los".

Este tropeço passou a ser o segundo consecutivo do Al Ittihad no torneio asiático, após o empate em 1 a 1 com o Al Shamal do Catar na primeira rodada da fase de liga.

O Al Ittihad parou em apenas um ponto, ocupando a décima segunda colocação na classificação do grupo Oeste do torneio asiático.