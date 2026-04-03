Al-Hammadi: O Iraque foi forjado pela paciência... e percorremos o caminho mais longo rumo à Copa do Mundo

O atacante iraquiano Ali Al-Hammadi escreveu seu nome com letras de ouro na história do futebol iraquiano, depois de levar a seleção de seu país às finais da Copa do Mundo de 2026 ao marcar o primeiro gol na valiosa vitória sobre a Bolívia (2 a 1), partida que garantiu aos “Leões do Eufrates” a vaga no Mundial.

Em declarações ao site britânico “TalkSport”, Al-Hamadi, de 24 anos, expressou sua imensa felicidade com essa conquista, afirmando que o caminho para a classificação não foi fácil, mas sim repleto de desafios, tanto pela duração das eliminatórias quanto pela dificuldade das viagens entre continentes.

O atacante iraquiano explicou que a seleção de seu país percorreu o caminho mais longo rumo à Copa do Mundo, tendo disputado 21 partidas nas eliminatórias, mais do que qualquer outra seleção, e destacou que as longas viagens, que ultrapassaram 30 horas devido ao fechamento do espaço aéreo, foram uma das principais dificuldades enfrentadas pela equipe.

Al-Hammadi disse: “O Iraque é um país feito de paciência e força, e o que foi conquistado é um dia que ficará para sempre na memória”, acrescentando que a alegria da classificação se transformou em uma grande festa popular, com mais de 46 milhões de iraquianos ao redor do mundo acompanhando a partida.

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O jogador falou sobre sua profunda ligação com sua terra natal, apesar de ter crescido no Reino Unido, dizendo: “Nasci no Iraque e cresci na Grã-Bretanha, mas minha lealdade ao Iraque não muda, e o que aconteceu foi como um sonho”.

Al-Hammadi está atualmente se preparando para recuperar sua forma física com seu clube inglês, o Luton Town, após um longo período de ausência nesta temporada devido a uma lesão, tendo disputado apenas 8 partidas.

Com a aproximação da Copa do Mundo, o jovem atacante busca recuperar a forma para estar no seu melhor quando o Iraque enfrentar as seleções da França, Noruega e Senegal na fase de grupos.