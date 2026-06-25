Al-Hadari: O Marrocos se tornou uma seleção europeia... e é possível repetir a conquista de 2022

O lendário goleiro da seleção egípcia, Essam El-Hadary, elogiou o desempenho da seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, afirmando que os “Leões do Atlas” possuem grande qualidade técnica, o que os coloca no mesmo nível das seleções europeias.

O ex-goleiro do Al-Ahly e do Zamalek declarou, no programa “Hajma Murtada”, transmitido pelo canal “Sky News Árabe”: “A seleção marroquina pode ser classificada entre as seleções europeias, e não africanas, pois é forte e conta com jogadores de altíssimo nível”.

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Sobre a recente vitória do Marrocos sobre o Haiti (4 a 2) na última rodada da fase de grupos, El Hadary disse: “Na partida contra o Haiti, era importante se concentrar primeiro em marcar o primeiro gol, sem pensar em vencer por três ou quatro gols logo de cara... Quando se marca o primeiro gol, as coisas ficam mais fáceis, e os demais gols surgem naturalmente”.

O ex-goleiro dos Faraós acrescentou que “as atuações do Marrocos na atual Copa do Mundo elevaram as expectativas da torcida”, considerando que os “Leões do Atlante” têm o potencial necessário para chegar longe na Copa do Mundo e, talvez, repetir a conquista histórica de quando ficaram em quarto lugar na Copa do Mundo do Catar em 2022.

Vale lembrar que a seleção marroquina chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao terminar em segundo lugar no Grupo 3, com 7 pontos, empatada com o Brasil, líder do grupo, mas este último levou vantagem no saldo de gols.