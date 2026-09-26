Walid Al-Faraj, apresentador do programa "Rotana Sport com Walid", provocou uma onda de polêmica com um comentário enigmático após a decisão de excluir Musab Al-Juwayr da lista da seleção saudita, em meio a um amplo debate sobre os motivos da ausência do jovem meio-campista do elenco da Saudi Arabia.

Al-Faraj afirmou durante seu programa: "Algumas decisões terão seus resultados vistos, mas não no momento atual", em uma mensagem que abriu espaço para especulações sobre as decisões técnicas tomadas pelo grego Georgios Donis no período atual.

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O comentário de Al-Faraj veio em um momento sensível, depois que a exclusão de Musab Al-Juwayr da lista da seleção saudita para a Copa do Golfo 27 se tornou tema de debate entre os torcedores e observadores, especialmente diante das grandes esperanças que estavam depositadas no jogador antes do torneio.

Al-Faraj não mencionou o nome de Al-Juwayr de forma direta na declaração, nem esclareceu a qual decisão se referia ou quais resultados mencionava, o que fez com que sua frase abrisse caminho para mais de uma interpretação a respeito das questões técnicas que envolvem a seleção saudita.

Isso acontece em paralelo à polêmica em torno das escolhas de Donis, sobretudo porque o técnico grego enfrenta grande pressão para apresentar resultados e desempenhos que devolvam a confiança à seleção saudita, após um período marcado por diversos pontos de interrogação sobre as escolhas e a escalação.

A mensagem de Walid Al-Faraj permanece aberta a mais de uma possibilidade, especialmente com sua fala de que os resultados de algumas decisões não aparecerão no momento atual, deixando o meio esportivo saudita à espera para saber se os próximos dias revelarão o que ele quis dizer com suas declarações e se a exclusão de Al-Juwayr é uma das questões às quais ele se referiu.