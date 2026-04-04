Al-Faraj: Não critiquei nenhum jogador... E o Al-Nassr revelou a crise da seleção saudita

O famoso comentarista esportivo Walid Al-Faraj fez declarações polêmicas para responder às críticas que vem recebendo nos últimos tempos, devido às críticas de alguns jogadores, entre os quais se destaca Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr.

Al-Faraj havia sido alvo de fortes críticas da torcida do Al-Nassr por ter atacado Al-Aqidi, após este ter apresentado um desempenho desastroso na noite em que a seleção saudita foi derrotada por 4 a 0 pela seleção egípcia.

O jornalista Walid Al-Faraj disse, em declarações ao seu programa “Action com Walid”, que não tem como alvo nenhum jogador específico da seleção saudita, explicando: “Não critiquei nenhum jogador, a menos que ele cometesse um erro grave, e isso é algo natural no mundo do futebol”.

Leia também... Perda de pontos ou rebaixamento... A supervisão financeira choca o Al-Nassr com decisão surpreendente

Leia também... Vídeo... Bastidores da discussão “acalorada” de Conceição com torcedor do Al-Ittihad de Jeddah

Al-Faraj acrescentou: “Quando critico qualquer jogador, não me importo com o clube dele ou onde ele joga, porque não tenho medo de ninguém. Alguns dizem que eu não critico Yasser Al-Mashal, presidente da Federação Saudita de Futebol, mas a verdade é que ele é alvo de críticas de todos. Então, faz sentido que as críticas se limitem apenas a mim?”.

Ele falou sobre a vitória do Al-Nassr contra o Al-Najma, dizendo: “O Al-Nassr fez uma partida excelente, mas o Al-Najma também apresentou um bom nível, e o resultado não reflete o desempenho geral”.

E concluiu: “O Al-Nassr conseguiu decifrar o jogo de Abdullah Al-Hamdan, pois o jogador tem apresentado um alto nível, ao contrário de sua experiência no Al-Hilal, o que revela que o jogador local precisa jogar regularmente para servir à seleção saudita”.