O famoso jornalista esportivo Walid Al-Faraj gerou ampla polêmica nos círculos esportivos após publicar uma série de tuítes na plataforma “X”, nos quais abordou a situação do futebol saudita, tanto no âmbito dos clubes quanto da competição nacional, além da situação da seleção nacional, diante dos desafios atuais antes da Copa do Mundo de 2026.

A atual temporada está testemunhando uma disputa acirrada pelo título da Liga Roshen entre Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Ahli, enquanto a seleção saudita enfrenta um claro declínio antes da Copa do Mundo de 2026.

Al-Faraj falou sobre suas expectativas em relação ao futuro dos investimentos do Fundo de Investimentos Públicos nos grandes clubes, apontando para a possibilidade de uma aceleração de sua saída no período próximo, e enfatizando que o fundo desempenhou um papel importante no desenvolvimento da estrutura jurídica, administrativa e de marketing, mas enfatizou que o retorno de cada clube à sua própria gestão lhe conferirá uma identidade distinta, o que era um dos segredos da competitividade no passado dentro da Liga Saudita Roshen.

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Ele também observou que há amplas reivindicações de diversas partes do meio esportivo para que sejam feitas mudanças radicais na forma de gestão do futebol saudita, especialmente no nível da seleção principal, afirmando que ignorar essas reivindicações pode colocar os responsáveis diante da responsabilidade direta pelos resultados da seleção na próxima fase, sejam eles positivos ou negativos.

Nesse contexto, Al-Faraj defendeu a necessidade de realizar uma avaliação abrangente da experiência de aquisição e centralização das contratações, bem como do impacto da contratação de especialistas estrangeiros no desenvolvimento da liga, das seleções e dos árbitros, exigindo que esse estudo seja realista e objetivo, de modo a servir aos interesses do futebol saudita.

Ele concluiu suas declarações expressando preocupação com a situação do Al-Ittihad, afirmando que o clube perdeu o espírito de equipe e sua identidade conhecida, e observando que o grande declínio após a bem-sucedida temporada de 2025 reflete a existência de erros administrativos, financeiros e técnicos acumulados, desejando que o “Al-Amid” retorne ao seu nível habitual e recupere sua personalidade dentro de campo.

O Fundo de Investimentos Públicos adquiriu os clubes Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Hilal, a partir da temporada 2023-2024, como parte de um projeto de desenvolvimento abrangente do futebol saudita, que visa elevar a eficiência dos clubes nos níveis administrativo e financeiro e reforçar sua capacidade de atrair os principais astros internacionais, contribuindo assim para aumentar a competitividade e elevar o valor de mercado da liga.