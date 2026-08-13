Novos acontecimentos revelaram uma surpresa que pode mudar os planos do Al-Ahli saudita após a saída do alemão Matthias Jaissle do comando técnico da equipe, depois que a demissão do treinador se transformou de uma crise técnica em uma possível oportunidade financeira diante da diretoria do "Nobre".

Jaissle havia decidido se demitir do comando do Al-Ahli saudita e assumir o trabalho no Newcastle United, da Inglaterra, e isso apenas alguns dias atrás.

O jornalista Walid Al-Farraj explicou, em seu novo programa na "Rotana Sport", que o Al-Ahli aguarda receber 55 milhões de riais, valor referente à cláusula de rescisão vinculada ao contrato de Jaissle, isso após a decisão do treinador de se demitir do cargo.

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A saída de Jaissle ainda levanta muitas dúvidas dentro do Al-Ahli, especialmente porque a equipe se prepara para uma nova temporada repleta de compromissos, o que obriga a diretoria a se mover rapidamente para reorganizar o projeto técnico antes do início das competições.

Paralelamente ao caso Jaissle, os bastidores do Al-Ahli vivenciam movimentações intensas durante a atual janela de transferências, já que a diretoria busca contratar um novo jogador na posição de volante, para reforçar o meio-campo e dar à equipe opções adicionais.

O Al-Ahli deve iniciar sua trajetória na nova temporada com um confronto contra o Al-Diriyah, recém-promovido às competições da Saudi Pro League, e isso na noite desta quinta-feira.