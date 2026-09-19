A derrota do Al-Ahli para o Sundowns não foi apenas um resultado passageiro para o jornalista Waleed Al-Farraj, que considerou que o time perdeu a chance do título por causa do que aconteceu dentro de campo. Após a partida, ele abriu uma série de questões que, em sua visão, precisam de revisão, começando pelo futuro do técnico Marino Pusic até chegar a decisões anteriores relacionadas às estrelas do time.

Al-Farraj afirmou durante suas declarações em seu programa "Rotana Sport com Waleed": "Eu não estava otimista com o Al-Ahli, considerando as circunstâncias pelas quais está passando, mas ele fracassou em apresentar o nível exigido", ressaltando que o início da partida o fez sentir a possibilidade de mudar suas expectativas, depois que o Al-Ahli se apresentou de forma forte e mostrou um nível que o levou a acreditar que o time era capaz de decidir o título.

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E acrescentou: "O Al-Ahli estava muito bem no início, e senti que o time era capaz de conquistar o título", antes de dirigir críticas contundentes à forma como a partida foi conduzida, explicando: "O Sundowns não era aquele time forte, mas o estado de apatia e frieza do técnico no segundo tempo desperdiçou a oportunidade".

Al-Farraj considerou que a perda do título veio como resultado de não lidar da forma exigida com os momentos decisivos, dizendo: "A taça se perdeu na administração do momento, com a torcida em estado de fervura", apontando que a ira da torcida aumentou após a partida, ao mesmo tempo em que surgiram os pedidos pela demissão de Pusic, que ele descreveu como algo que precisa de um "resgate urgente".

Al-Farraj não restringiu a responsabilidade à comissão técnica, mas abriu a questão das decisões que antecederam a temporada, dizendo: "Que maravilha seria se fosse feita uma investigação interna sobre os substitutos de Jaissle, Kessié e Mahrez", em referência à saída do ex-técnico Matthias Jaissle, ao lado da dupla Franck Kessié e Riyad Mahrez, e às discussões que essas decisões provocaram sobre as escolhas do Al-Ahli durante o período recente.

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A derrota para o Sundowns acendeu, assim, uma nova onda de polêmica em torno do Al-Ahli, depois que a discussão passou do resultado da partida para o futuro de Pusic e as decisões que moldaram o formato atual do time, num momento em que o clube busca uma reação rápida que devolva a calma às arquibancadas após a perda da chance de conquistar o título.







