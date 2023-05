Al-Ettifaq x Al-Nassr ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Time de Cristiano Ronaldo entra em campo neste sábado (27), pela 29ª rodada do Saudita; veja como acompanhar na internet

Al-Ettifaq e Al-Nassr se enfrentam neste sábado (27), às 15h (de Brasília), no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd, pela penúltima rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, que pode ser assinado através do DirecTV Go, no streaming.

O Al-Ettifaq, time do ponta Vitinho, ex-Botafogo, Internacional e Flamengo, e do goleiro Paulo Victor, que defendo equipe como Grêmio e Flamengo, é apenas o 10º colocado na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 33 pontos, e já não briga por mais nada nesta temporada.

Já o Al-Nassr conta com o talento de Cristiano Ronaldo no último gás para ultrapassar o Al-Ittihad na tabela e ser campeões nacional. A equipe tem apenas três pontos a menos que o rival com seis em disputa ainda.

Prováveis escalações

Al-Ettifaq: Paulo Victor, Al Mowalad, Al Tisserand, Velkoski, Al Obaid; Özdemir, Mahnashi; Al Kuwaykibi, Vitinho, Al-Ghamdi e Niakaté.

Al-Nassr: Rossi; Al-Gharnam, Alawjami, Álvaro, Konan; Luiz Gustavo, Al-Sulaiheem, Al-Hassan, Ghareeb; Talista e Cristiano Ronaldo.

Desfalques

Al-Ettifaq

Sanousi Hawsawi e Saad Al Mosa, que foram expulsos no últimos jogo, estão suspenso da partida.

Al-Nassr

David Ospina e Gonzalo Martinez, lesionados, estão fora.

Quando é?