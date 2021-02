Al Duhail x Al Ahly: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), pelo Mundial de Clubes; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Al Duhail e Al Ahly se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 14h30 (de Brasília), no Qatar. O vencedor avança e pega o Bayern de Munique, campeão da Champions League, na semifinal do Mundial de Clubes. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Al Duhail x Al Ahly DATA Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio da Cidade da Educação - Qatar HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Al Duhail ou Al Ahly, será o adversário do Bayern de Munique na próxima segunda (9), pela semifinal do Mundial de Clubes.

O técnico Lamouchi, do Al Duhail, conta com o brasileiro Dudu no time titular, além de Olunga.

Já o Al Ahyl pode repetir a equipe que empatou com o Pyramids.

Provável escalação do Al Duhail: Moussa; Karami, Hisham, Benatia, Al-Braik; Ceará, Maomé; Edmilson Junior, Abdulsalam, Dudu; Olunga.

Provável escalação do Al Ahly: El Shenawy; Hany, Banoun, Ashraf, Maaloul; Al Sulaya, Fathi; El Shahat, Magdi Kafsha, Mohamed, Sherif.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AL DUHAIL

JOGO CAMPEONATO DATA Atlas 0 x 2 Tigres Liga MX 24 de janeiro de 2021 Tigres 1 x 1 Necaxa Liga MX 29 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tigres x Cruz Azul Liga MX 18 de fevereiro de 2021 00h (de Brasília) Tigres x Tijuana Liga MX 21 de fevereiro de 2021 22h (de Brasília)

AL AHLY

JOGO CAMPEONATO DATA Al Ahly 3 x 2 Al-Mokawloon Campeonato Egípcio 11 de janeiro de 2021 Pyramidis 0 x 0 Al Ahly Campeonato Egípcio 26 de janeiro de 2021

