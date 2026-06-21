Al-Dosari, após o choque contra a Espanha: A Arábia Saudita é uma das melhores seleções do mundo!

Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, fez uma declaração polêmica e um tanto estranha após a derrota do “Verde” para a Espanha por 0 a 4, na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita não conseguiu apresentar nada digno de nota diante do furacão “La Roja”, ficando três gols atrás nos primeiros 25 minutos, antes de ver seu sofrimento aumentar ao sofrer mais um gol logo no início do segundo tempo.

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Al-Dosari disse em declarações à TV após a partida: “Precisamos corrigir os erros; a derrota faz parte do futebol, e vamos tentar nos recuperar na última partida contra Cabo Verde”.

Ele acrescentou: “O confronto com grandes seleções como a Espanha nos dá força e experiência para competir em um torneio do porte da Copa do Mundo, e o que vem por aí será melhor”.

E concluiu: “Apesar da derrota dolorosa para a Espanha, a seleção saudita continua sendo uma das mais fortes do mundo”.



