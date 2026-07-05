Al-Da’i choca a torcida do Al-Hilal: Benzema não vai dar certo por esse motivo!

Mohammed Al-Da’ei, lenda do Al-Hilal, gerou polêmica com declarações contundentes sobre o futuro do time sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi, afirmando que a permanência deste último poderia causar crises no vestiário devido às diferenças entre suas ideias técnicas e a identidade do “Al-Hilal”.

Al-Da’ei afirmou, durante sua participação no programa “Dorina Ghir”, que as ideias de Inzaghi não se encaixam no estilo de jogo do Al-Hilal, ressaltando que a equipe não apresentou o desempenho esperado sob sua liderança.

Ele acrescentou: “A permanência de Inzaghi vai criar problemas entre os jogadores e ele, e suas ideias são totalmente diferentes da identidade do time; a prova disso é a eliminação na Copa do Rei na temporada passada”.

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Al-Da’ei também abordou a possibilidade da contratação do francês Karim Benzema pelo Al-Hilal, afirmando que o experiente atacante não terá sucesso na equipe sob o estilo do técnico italiano.

Ele explicou: “Benzema não terá sucesso no Al-Hilal devido ao estilo de Inzaghi, e a coexistência dos dois tornará muito difícil a implementação das ideias.”

As declarações de Al-Da’ei surgem em um momento em que o Al-Hilal continua seus preparativos para a nova temporada, em meio à expectativa sobre o resultado das mudanças técnicas e administrativas pelas quais o clube está passando atualmente.