Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Al-Da’i choca a torcida do Al-Hilal: Benzema não vai dar certo por esse motivo!

Al Hilal
Campeonato Saudita
K. Benzema
S. Inzaghi
Arábia Saudita
França
Itália

Declarações polêmicas da lenda do líder da Ásia

Mohammed Al-Da’ei, lenda do Al-Hilal, gerou polêmica com declarações contundentes sobre o futuro do time sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi, afirmando que a permanência deste último poderia causar crises no vestiário devido às diferenças entre suas ideias técnicas e a identidade do “Al-Hilal”.

Al-Da’ei afirmou, durante sua participação no programa “Dorina Ghir”, que as ideias de Inzaghi não se encaixam no estilo de jogo do Al-Hilal, ressaltando que a equipe não apresentou o desempenho esperado sob sua liderança.

Ele acrescentou: “A permanência de Inzaghi vai criar problemas entre os jogadores e ele, e suas ideias são totalmente diferentes da identidade do time; a prova disso é a eliminação na Copa do Rei na temporada passada”.

Leia também... Ronaldo ataca a mídia: “Vocês tentam me matar há 23 anos... e não vou me aposentar por causa de vocês”

Al-Da’ei também abordou a possibilidade da contratação do francês Karim Benzema pelo Al-Hilal, afirmando que o experiente atacante não terá sucesso na equipe sob o estilo do técnico italiano.

Ele explicou: “Benzema não terá sucesso no Al-Hilal devido ao estilo de Inzaghi, e a coexistência dos dois tornará muito difícil a implementação das ideias.”

As declarações de Al-Da’ei surgem em um momento em que o Al-Hilal continua seus preparativos para a nova temporada, em meio à expectativa sobre o resultado das mudanças técnicas e administrativas pelas quais o clube está passando atualmente.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google