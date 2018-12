Al-Ain x River Plate: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

O campeão do campeonato dos Emirados Árabes Unidos tenta surpreender os atuais campeões da Copa Libertadores

O Al-Ain recebe o River Plate nessa terça-feira (18), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Hazza bin Zayed, pela primeira partida da semifinal do Mundial de Clubes. Além da transmissão pelo SporTV, na TV fechada, você pode acompanhar todos os lances em tempo real através deste link.

O time da casa já fez duas partidas na competição. Na primeira fase, os árabes passaram sufoco para superar o Team Wellington, da Nova Zelândia, nos pênaltis após empatar em 3 a 3 no tempo regulamentar e prorrogação. Na segunda fase, a tarefa foi mais fácil e a equipe avançou depois de fazer 3 a 0 no Espérance, da Tunísia. Os argentinos estreiam no torneio e esperam avançar para a decisão pela segunda vez na história.

JOGO Al-Ain x River Plate DATA Quarta-feira, 12 de dezembro LOCAL Estádio Hazza bin Zayed - Al-Ain, Emirados Árabes Unidos HORÁRIO 14h30 (Brasília)

A partida será transmitida pelo SporTV, pela TV fechada. Aqui, na Goal Brasil, você acompanha todos os lances em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AL-AIN

O time treinado por Zoran Mamic não deve ter desfalques para a semifinal do Mundial de Clubes. Um dos destaques da equipe é o brasileiro Caio, que se profissionalizou no futebol japonês e defende a agremiação dos Emirados Árabes Unidos desde meados de 2016.

Confira a escalação provável do Al-Ain: Khalid Eisa; Al-Ahbabi, Ismail Ahmed, Mohamed Ahmed e Shiotani, Barman, Yaslam, Fayez e Doumbia; El Shahat e Caio

RIVER PLATE

Pelo lado dos visitantes, o técnico Marcelo Gallardo pretende levar a campo força total, considerando que nenhum atleta tem problemas para entrar em campo. Esta será a última competição do camisa 10 da equipe, Gonzalo "Pity" Martínez, que acertou contrato com o Atlanta United, da MLS e se despede do time após o Mundial.

Confira a escalação provável do River Plate: