Al Ain, dos Emirados Árabes, faz oferta milionária por Pedrinho

Clube de Dubai oferece valores próximos ao que o Shakhtar gastou para compra-lo do Benfica

O Al Ain, dos Emiras Árabes, apresentou uma proposta oficial ao Shakhtar Donetsk para contratar o brasileiro Pedrinho. Segundo soube a GOAL, o clube de Dubai oferece um salário de 7 milhões de euros (cerca de R$ 36,7 milhões na cotação atual) livre de impostos por temporada e um contrato de três anos.

Além dos valores serem próximos do que o Shakhtar pagou ao Benfica para comprar o brasileiro, cerca de 18 milhões de euros, o contrato com o Al Ain permitirá o clube ucraniano recomprar Pedrinho pelo mesmo valor depois de duas temporadas.

Ainda segundo soube a GOAL, o Atlético-MG não desistiu da contratação do atacante, mas a oferta é de um empréstimo com opção de compra fixado próximo a 7 milhões de euros, valores bem abaixo do que o Al Ain está disposto a desembolsar.

Por outro lado, o desejo de Pedrinho era a Premier League, ele recebeu uma proposta do Wolverhampton e ficou bastante animado. Mas o clube inglês também não pretende desembolsar quantia próxima da oferecida pelo Al Ain neste momento.

Os árabes estão otimistas na contratação do atacante e esperam um desfecho positivo nos próximos dias. Aos 24 anos, Pedrinho está atualmente treinando no CSA, em Alagoas, sua terra Natal, a espera de uma definição sobre o futuro.