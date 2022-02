Al Ahly x Monterrey: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Mundial de Clubes 2021

Em Abu Dhabi, Al Ahly e Monterrey entram em campo neste sábado (5), às 13h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2021. A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports, na tv fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Al Ahly x Monterrey DATA Sábado, 5 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Al Nahyan, Abu Dhabi - EAU HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Bandsports, na tv fechada, vai transmitir o jogo deste sábado, no estádio al Nahyan. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Monterrey chega ao seu quinto Mundial de Clubes e quer voltar a figurar entre os melhores times do planeta.

Atual campeão da Concacaf, o time mexicano manteve a sua base e realizou duas contratações: os meias Luis Romo e Rodolfo Pizarro.

A equipe, qur ocupa a oitava posição do Campeonato Mexicano, com dois empates e uma vitória, busca mais uma vez as semifinais do Mundial. Nas edições de 2012 e 2019, o clube acabou ficando na terceira colocação.

Já o Al-Ahly é o atual bicampeão da Liga dos Campeões da CAF, e o maior campeão do continente africano (dez títulos).

O clube egípcio, no entanto, tem desfalques certos para o duelo deste sábado, já seis jogadores estão com a seleção do Egito disputando a Copa Africana de Nações.

Vale lembrar que quem vencer este duelo será o adversário do Palmeiras na semifinal.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AL AHLY

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Future 1 x 1 Al Ahly Campeonato Egípcio 26 de dezembro de 2021 Al Ahly 1 (6) x (5) 1 Raja Supercopa Africana 22 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO El Gouna x Al Ahly Campeonato Egípcio 14 de fevereiro de 2022 A confirmar Al-Hilal x Al Ahly Liga dos Campeões CAF 18 de fevereiro de 2022 13h (de Brasília)

MONTERREY

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Monterrey 2 x 2 Cruz Azul Clausura 23 de janeiro de 2022 Necaxa 0 x 4 Monterrey Clausura 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas