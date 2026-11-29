O Al Ahly não se limitou a somar os três pontos: fez uma forte exibição ofensiva, mandou um recado precoce aos rivais do Grupo A e confirmou a vontade de brigar com força pelo título continental.
Com o resultado, o Al Ahly chegou a 3 pontos e assumiu a liderança do Grupo A. O Raja, do Marrocos, somou um ponto e ocupa o terceiro lugar, empatado com o ASKO Kara, enquanto o Primeiro de Agosto fecha a tabela sem pontos.
O Al Ahly entrou em campo pressionando desde o início, tentando impor seu ritmo ao time angolano. Omar El Saie quase abriu o placar com um chute de fora da área, mas o goleiro do Primeiro de Agosto defendeu e mandou para escanteio.
Mohamed Hany também tentou assustar com um chute forte de dentro da área, mas a bola passou por cima do travessão. Depois, as duas equipes trocaram algumas tentativas, sem levar perigo real ao gol de Mostafa Shobeir.
Nos minutos iniciais, houve um forte choque entre Achraf Dari e o goleiro do time angolano dentro da área, o que exigiu a entrada do departamento médico para atender o zagueiro marroquino antes do reinício da partida.
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Aos 15 minutos, o Al Ahly conseguiu furar a defesa angolana: Mohamed Hany fez um cruzamento preciso pela direita, e Mahmoud Salah subiu muito bem para cabecear com força, no canto direito do goleiro, colocando os donos da casa em vantagem.
O gol foi revisado pelo VAR, que confirmou sua validade, e o Al Ahly seguiu pressionando em busca de ampliar o placar. O Primeiro de Agosto sofreu então outro golpe, ao ser obrigado a fazer uma substituição precoce no gol, já que seu goleiro se lesionou e não teve condições de continuar na partida.
O Al Ahly aproveitou a superioridade e marcou o segundo gol aos 32 minutos, quando Ali Mahmoud cruzou para a área e Achraf Bencharki subiu para cabecear com força para as redes, dando ao time egípcio uma vantagem confortável antes do fim do primeiro tempo.
O time angolano tentou diminuir com um chute de fora da área, mas a bola passou ao lado da trave. As novas investidas do Al Ahly não resultaram em outros gols, e o primeiro tempo terminou com os donos da casa vencendo por 2 a 0.
Taher entra e marca, e Zizo desperdiça pênalti
No início do segundo tempo, Sami Qamsan fez uma alteração, colocando Taher Mohamed Taher no lugar de Mahmoud Salah, autor do primeiro gol, na tentativa de manter a pressão sobre a defesa adversária.
Taher precisou de apenas um minuto para deixar sua marca: pressionou um jogador do Primeiro de Agosto, roubou a bola e soltou um chute forte da entrada da área, que foi parar nas redes aos 46 minutos, no terceiro gol do Al Ahly.
O Al Ahly continuou dominando as ações, e Taher Mohamed Taher sofreu pênalti após ser derrubado pelo goleiro do time angolano.
Depois de revisar o lance com o VAR, o árbitro confirmou sua decisão. Ahmed Sayed Zizo foi para a cobrança aos 58 minutos, mas bateu mal e mandou a bola para fora, desperdiçando a chance de marcar o quarto gol.
O pênalti perdido não abalou a superioridade do Al Ahly, que seguiu ameaçando o gol adversário. Achraf Bencharki quase marcou de novo ao receber passe de Zizo em um contra-ataque, mas finalizou por cima do travessão.
Dari prepara, e Taher fecha a festa de gols
Com a partida se aproximando do fim, Qamsan fez várias substituições: colocou Aktay Abdullah e Akram Tawfik nos lugares de Achraf Bencharki e Ali Mahmoud aos 73 minutos e, dois minutos depois, lançou Karim Fouad no lugar de Tawfik Mohamed.
Os minutos seguintes foram marcados por uma atuação de destaque de Mostafa Shobeir, que defendeu com categoria uma cabeçada forte de dentro da área, após cruzamento do time angolano, mantendo seu gol intacto e afastando o perigo.
O Al Ahly respondeu com uma chegada perigosa de Karim Fouad, que soltou um chute forte de dentro da área, mas o goleiro defendeu e mandou para escanteio.
Aos 84 minutos, o Al Ahly coroou sua superioridade com o quarto gol: Zizo cobrou escanteio com força, Achraf Dari cabeceou, o goleiro defendeu, e a bola sobrou para Taher Mohamed Taher, que completou de pé esquerdo para as redes.
Aos 85 minutos, Ahmed Sayed Zizo deixou o campo para a entrada de Hussein El Shahat. Pouco depois, Aktay Abdullah desperdiçou a chance de marcar o quinto gol ao finalizar um cruzamento vindo da esquerda por cima do gol.
O árbitro apitou o fim da partida, confirmando a vitória do Al Ahly por 4 a 0, um início perfeito para a trajetória de Sami Qamsan no time.
Ali Maâloul leva o Sfaxien a vitória preciosa
Em outra partida da primeira rodada da fase de grupos, o Sfaxien, da Tunísia, estreou na competição com vitória por 1 a 0 sobre o Black Bulls, de Moçambique, em confronto disputado em território tunisiano.
O Sfaxien deve a vitória ao seu astro internacional Ali Maâloul, que marcou o único gol da partida aos 33 minutos: o árbitro assinalou pênalti a favor dos donos da casa, e o capitão do time foi para a cobrança e converteu.
O gol de Maâloul deu ao time tunisiano uma vantagem precoce, mantida até o apito final. Assim, o Sfaxien, comandado pelo técnico Mohamed Kouki, conquistou seus primeiros três pontos na campanha continental, aproveitando o fator casa e o apoio da torcida, e teve um início positivo na fase de grupos.