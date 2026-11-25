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O Al Ahly, presidido por Mahmoud El Khatib, tomou uma série de decisões firmes após a derrota sofrida pelo time principal na última segunda-feira, por 2 a 0, diante do Pyramids, pelo Campeonato Egípcio.

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A derrota provocou uma enorme onda de revolta entre os torcedores do clube, diante da fraca atuação do time na partida e da incapacidade de acompanhar o ritmo do Pyramids.

Poucas horas após o jogo, o Al Ahly anunciou a demissão do técnico marroquino Hussein Ammouta, alvo de duras críticas em meio à irregularidade do time nesta temporada.

Nesta quarta-feira, o Al Ahly divulgou um comunicado oficial: "A sede do clube recebeu nesta noite uma longa reunião, com a presença de Yassin Mansour, vice-presidente do clube, e de Sayed Abdel Hafiz, membro do conselho diretor, responsáveis pela supervisão do futebol, além de contato telefônico com Mahmoud El Khatib, presidente do clube, para conhecer sua visão sobre diversos assuntos relacionados ao departamento de futebol, e com a presença de Wael Gomaa, diretor de futebol, e de Samy Komsan, técnico".

E prosseguiu: "Ficou acordado o seguinte: aprovar a composição da comissão técnica apresentada por Samy Komsan; abrir as portas para receber propostas por alguns jogadores que deixaram a desejar com o clube;

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dar oportunidade aos jovens promissores, de acordo com a visão do técnico; reafirmar a total confiança nos jogadores que atuam com a personalidade do Al Ahly; concluir a reestruturação do departamento de futebol com a contratação de um diretor esportivo estrangeiro, com visão e grande experiência em planejamento; e estimular uma comunicação produtiva dentro da estrutura do futebol do clube".

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Em outro comunicado, o Al Ahly anunciou a nova comissão técnica, formada da seguinte maneira:

Samy Komsan, técnico; Yasser Radwan, auxiliar técnico; Amr Anwar, auxiliar técnico; Hamada El Sayed, treinador; Wassim Hamdy, preparador físico; e Hady Mohamed, analista de desempenho.

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O Al Ahly sofreu diante do Pyramids sua primeira derrota no Campeonato Egípcio nesta temporada e estacionou nos 20 pontos, na terceira colocação, 7 pontos atrás do líder Pyramids e 2 atrás do vice-líder Zamalek.

Na noite de terça-feira, o diretor de futebol Wael Gomaa decidiu aplicar punições em dobro aos jogadores e congelar os pagamentos de todo o elenco por tempo indeterminado.

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Wael Gomaa também abriu uma investigação contra o jogador Ahmed Reda pelo comportamento durante a partida contra o Pyramids, e ficou decidido que o caso será levado aos responsáveis pela supervisão do futebol do clube.

A decisão veio após o episódio da "cuspida" em direção aos torcedores durante o jogo contra o Pyramids. O jogador, por sua vez, garantiu que a cuspida não foi direcionada à torcida, tendo sido um gesto espontâneo durante o aquecimento.

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Komsan assumiu o comando interinamente no lugar de Ammouta, até a contratação de um novo técnico estrangeiro.

Komsan fará sua estreia à frente do Al Ahly no próximo domingo, quando recebe o Primeiro de Agosto, de Angola, pela rodada de abertura do Grupo A da fase de grupos da Copa das Confederações da CAF.