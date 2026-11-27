Como assistir a Al Ahli x Al-Taawoun com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Saudita - Rodada 13 28 de nov. de 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

O Al Ahli recebe o Al-Taawoun pelo Campeonato Saudita no sábado, 28 de novembro, no King Abdullah Sports City, em Jeddah. A partida é válida pela 13ª rodada.

O time da casa chega após uma semana difícil. A equipe de Marino Pusic perdeu por 3 a 2 para o Al-Shamal na Champions League da AFC Elite em 23 de novembro, apenas três dias depois de vencer o Al Nassr por 3 a 1 no campeonato.

A vitória trouxe um breve alívio após a derrota por 6 a 1 para o Al Shabab no fim de outubro. Desde então, os resultados têm oscilado entre extremos, e a pressão sobre Pusic não diminuiu.

O Al Ahli ainda ocupa a quarta posição na tabela e conta com o artilheiro do campeonato, Ivan Toney, que marcou 14 gols nesta temporada. Jogar em casa, em Jeddah, dá ao time uma boa oportunidade de recuperar o embalo.

O Al-Taawoun, comandado por Vuk Rasovic, vive uma situação bem diferente. O time está em 17º lugar no campeonato e venceu apenas duas das últimas cinco partidas em todas as competições.

Em seu jogo mais recente, empatou sem gols com o Al-Nahda na Champions League da AFC 2. Está invicto há quatro partidas, mas ainda não conseguiu transformar essa sequência em pontos no campeonato.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

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