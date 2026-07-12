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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Akangji sobre o confronto contra a Argentina: “A maior injustiça arbitral que já presenciei na minha vida”

M. Akanji
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Grande indignação

Manuel Akanji, zagueiro da Suíça, criticou as decisões da arbitragem durante o confronto contra a Argentina, na madrugada deste domingo, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Akangji demonstrou seu descontentamento após o término da partida devido ao segundo cartão amarelo que o árbitro mostrou a Breel Embolo aos 72 minutos, após revisar a jogada pelo sistema de vídeo-arbitragem.

O árbitro Silva Peniero havia inicialmente marcado uma falta contra Leandro Paredes e mostrado o cartão amarelo ao jogador argentino, antes que se constatasse um erro na identificação do jogador, o que exigiu a aplicação do protocolo.

Após a revisão da jogada, o árbitro considerou que não houve falta de Paredes e mostrou o cartão amarelo a Embolo por simulação de queda, decisão que provocou grande indignação na seleção suíça.

Akangji disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Marca”: “É lamentável nos despedirmos do torneio dessa maneira, quando você sabe que era capaz de vencer a partida. A situação fica difícil quando o árbitro também está contra você”.

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E acrescentou: “Não sou do tipo que reclama muito, mas nunca joguei uma partida tão desigual assim, em que tudo era marcado a favor deles. Eles nem sequer receberam um cartão amarelo por simulação de falta. Absolutamente nada”.

Nesse mesmo contexto, Remo Freuler, estrela da Suíça, disse: “Entramos em campo com entusiasmo e espírito de luta, e isso ficou claro. Fizemos uma partida muito boa e pressionamos com força... até que ocorreu a expulsão. Depois disso, a partida desmoronou completamente. Ser eliminado dessa forma torna a dor ainda maior, e não consigo entender como o VAR interveio dessa maneira em uma partida como essa.”

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