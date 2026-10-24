O jogador de 36 anos se juntou ao Sportfreunde Uevekoven, da sexta divisão. Como anunciou o clube da Landesliga Mittelrhein na quinta-feira, Holtby reforçará a equipe pelo restante da temporada.

"Nossos técnicos-jogadores Josh e Sven conseguiram convencer Lewis a calçar as chuteiras mais uma vez e vestir a camisa", escreveu o Uevekoven no Instagram. "Nesta temporada, ele vestirá a camisa verde e branca do Sportfreunde! Estamos muito felizes em receber você no Sportfreunde, Lewis! Que tenhamos sucesso juntos!"









O técnico-jogador Josh, aliás, é Joshua (30), irmão mais novo de Holtby. Ele já atuou, entre outros clubes, pelo Alemannia Aachen e pelo Borussia Mönchengladbach II e joga desde 2023 no Uevekoven, perto da cidade natal dos irmãos. Eles são de Erkelenz, a apenas cerca de seis quilômetros dali, nas proximidades de Mönchengladbach.

Lewis Holtby já estreou na Landesliga

Lewis Holtby estreou pelo Sportfreunde na noite de sexta-feira, apenas um dia após o anúncio de sua contratação. Na partida em casa contra o líder SC Fliesteden, começou no meio-campo ao lado do irmão Joshua, e o Uevekoven conquistou um respeitável empate por 1 a 1. A equipe quase venceu, depois que Holtby e seus companheiros abriram o placar aos 85 minutos. Os visitantes, porém, conseguiram empatar nos acréscimos.

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Os três pontos teriam sido ainda mais importantes porque, após um início de temporada ruim, o Uevekoven precisa se preocupar com a parte de baixo da tabela. Na liga de 16 equipes, ocupa a 11ª posição, com sete pontos nos primeiros nove jogos, apenas três à frente da zona de rebaixamento. Com o reforço de um ex-astro da Bundesliga, porém, a expectativa agora é subir rapidamente na tabela.

Lewis Holtby disputou três partidas pela seleção alemã

Holtby se tornou profissional no Alemannia Aachen e, mais tarde, disputou um total de 225 partidas na Bundesliga por Schalke 04, VfL Bochum, Mainz 05, Hamburger SV e Holstein Kiel. Seu último clube como profissional foi o NAC Breda, da Holanda, pelo qual disputou 30 jogos na Eredivisie na temporada passada. Em julho, o meio-campista anunciou o fim da carreira.

Holtby também disputou três partidas pela seleção alemã. Em novembro de 2010, aos 20 anos, estreou pela equipe em um amistoso contra a Suécia (0 a 0). Sua única atuação pela Alemanha em uma partida oficial veio em junho de 2011, na vitória por 3 a 1 sobre o Azerbaijão pelas Eliminatórias da Eurocopa. Holtby vestiu a camisa da seleção pela última vez em novembro de 2012, quando foi titular no empate por 0 a 0 fora de casa contra a Holanda, em um amistoso, sob o comando do então técnico Joachim Löw.