Ajax x Union Berlin ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de ida da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ajax recebe o Union Berlin na tarde desta quinta-feira (16), na Johan Cruijff Arena, às 14h45 (de Brasília), pela segunda fase da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após ficar na terceira posição na fase de grupos da Champions League, o Ajax conta com o apoio de sua torcida para sair na frente na disputa. O time holandês não possui desfalques confirmados para o duelo.

Do outro lado, o Union Berlin foi o segundo colocado do grup D, com 12 pontos, acumulando quatro vitórias e dois empates. A única baixa na equipe é Haberer, suspenso.

Prováveis escalações

Escalação do Ajax: Rulli; Rensch, Alvarez, Timber, Wijndal; Berghuis, Taylor, Klaassen; Kudus, Brobbery, Tadic.

Escalação do Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Juranovic, Laidouni, Khedira, Thorsby, Roussillon; Becker, Behrens.

Desfalques

Ajax

Sem desfalques confirmados.

Union Berlin

Janik Haberer está suspenso.

Quando é?