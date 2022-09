Ajax x Rangers: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela primeira rodada do grupo A da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ajax recebe o Rangers nesta quarta-feira (7), na Johan Cruijff Arena, a partir das 13h45 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo A da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

Considerado uma "vítima" do mercado europeu, após vender uma série de jogadores, entre eles o brasileiro Antony, o Ajax também foi às compras para buscar peças de reposição ao elenco e trouxe nomes como Ocampos e Bergwijn.

Para o duelo em Amsterdam nesta terça, os holandeses não poderão contar com Wijndal e Ihattaren, machucados.

Do outro lado, o Rangers volta a disputar a fase de grupos da Champions League após 11 anos, já que a última vez foi na temporada 2010/11. A lista de desfalques por lesão do time escocês é grande: Tom Lawrence, Ben Davies, John Souttar, Filip Helander, Kemar Roofe e Ianis Hagi.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Alvarez, Berghuis; Tadic, Brobbey, Bergwijn.

Possível escalação do Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Jack, Lundstram, Kamara; Tillman, Colak, Kent.

Desfalques da partida

Ajax:

Owen Wijndal e Mohamed Ihattaren: lesionados.

Rangers:

Tom Lawrence, Ben Davies, John Souttar, Filip Helander, Kemar Roofe e Ianis Hagi: lesionados.

Quando é?

JOGO Ajax x Rangers DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Johan Cruijff Arena, Amsterdam - HOL HORÁRIO 13h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Ajax

JOGO CAMPEONATO DATA Ajax 4 x 0 Cambuur Eredivisie 3 de setembro de 2022 Utrecht 0 x 2 Ajax Eredivisie 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ajax x Heerenveen Eredivisie 10 de setembro de 2022 13h45 (de Brasília) Liverpool x Ajax Champions League 13 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Rangers

JOGO CAMPEONATO DATA Celtic 4 x 0 Rangers Escocês 3 de setembro de 2022 Reangers 3 x 1 Queen og the South Copa da Liga Escocesa 30 de agosto de 2022

Próximas partidas