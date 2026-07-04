Ajax x Panathinaikos na TV: assista aqui ao vivo e de graça ao primeiro jogo sob o comando de Míchel

O Ajax inicia neste sábado a preparação para a nova temporada com um amistoso contra o Panathinaikos. O confronto será marcado principalmente pela estreia não oficial do técnico Míchel, que assumirá o banco do time de Amsterdã pela primeira vez.

A partida terá início no sábado, 4 de julho, às 17h, no complexo esportivo do EFC’58, em Ermelo (Gelderland). Com isso, o Ajax disputará sua primeira partida da nova temporada de futebol.

Os torcedores podem acompanhar o confronto ao vivo e gratuitamente pelos canais oficiais do Ajax. A partida poderá ser assistida no aplicativo do Ajax, pelo site do clube (www.ajax.nl) e no canal do Ajax no YouTube.

A transmissão começa já às 16h45. O apresentador Hein van den Bogaert fará a prévia, enquanto o ex-jogador do Ajax Vurnon Anita participará como analista.

Mesmo os torcedores que estiverem fora da Holanda poderão, em princípio, assistir ao jogo ao vivo pelos mesmos canais. No entanto, há restrições de transmissão para a Grécia, Chipre, Brasil, Rússia e Egito, o que significa que o jogo não estará disponível nesses países.

Após o confronto com o Panathinaikos, o Ajax ainda disputará mais cinco amistosos. No dia 10 de julho, o adversário será o AEK Larnaca, seguido por partidas contra o VfL Bochum (15 de julho), o Olympiakos (18 de julho), o Burnley (26 de julho) e o FC Volendam (2 de agosto).

Entre os jogos-amistosos, o Ajax também já dará início à temporada europeia. No dia 23 de julho, os amsterdenses disputarão a partida fora de casa na segunda fase preliminar da Conference League contra o perdedor da dupla de jogos entre FK Vojvodina e Ferencváros.

A partida de volta está marcada para 30 de julho na Johan Cruijff ArenA e terá início às 20h.