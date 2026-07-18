Ajax x Olympiakos na TV: assista aqui ao vivo ao amistoso

O Ajax disputará neste sábado seu quarto amistoso da pré-temporada. A equipe do técnico Míchel enfrentará o Olympiakos, da Grécia, no Complexo Esportivo De Toekomst. A partida não será transmitida pela televisão, mas poderá ser acompanhada ao vivo e gratuitamente pelos canais oficiais do clube de Amsterdã.

O pontapé inicial do Ajax x Olympiakos está marcado para sábado, 18 de julho, às 15h30. O amistoso será disputado a portas fechadas no Complexo Esportivo De Toekomst, em Amsterdã.

Os torcedores podem assistir ao jogo ao vivo e gratuitamente pelos canais oficiais do Ajax. O clube transmitirá a partida pelo aplicativo do Ajax, pelo site oficial e pelo canal do YouTube. A prévia começa às 15h30.

Mesmo os torcedores que estiverem fora da Holanda poderão, na maioria dos casos, acompanhar a partida ao vivo pelos mesmos canais. Somente na Grécia, em Chipre, no Brasil, na Rússia e no Egito a transmissão ao vivo não estará disponível devido a direitos de transmissão.

O Ajax está na fase final da preparação para a nova temporada. Os jogadores de Amsterdã já disputaram três amistosos, registrando uma vitória, um empate e uma derrota.

Os resultados até o momento são uma derrota por 1 a 3 para o Panathinaikos, uma vitória por 1 a 0 sobre o AEK Larnaca e um empate em 1 a 1 contra o VfL Bochum. O Olympiakos será o quarto adversário desta pré-temporada no sábado.

Para o Ajax, este é o último teste antes da primeira partida oficial da temporada. Na próxima quinta-feira, o Ajax visita o FK Vojvodina, na Sérvia, pela partida de ida da segunda fase preliminar da Conference League.

Após o confronto com o clube grego de ponta, ainda há dois jogos-amistosos programados. O Ajax recebe o Burnley, da Inglaterra, no dia 26 de julho, e encerra a pré-temporada com uma partida em casa contra o FC Volendam, no dia 2 de agosto.

A programação do Ajax é a seguinte: