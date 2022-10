Ajax x Napoli: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (4), pela terceira rodada do grupo A da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

O Ajax recebe o Napoli nesta terça-feira (4), às 16h (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, pela terceira rodada do Grupo A da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Com uma vitória e uma derrota até o momento, o Ajax é o terceiro colocado do grupo e conta com a força de sua torcida para voltar a pontuar na competição. Ahmetcan Kaplan e Jorge Sanchez são desfalques devido a lesão, enquanto Loanee Mohamed Ihattaren tem problema físico e é dúvida.

Do outro lado, o Napoli é o líder, com 6 pontos e quer manter a invencibilidade, além de dar um passo rumo à classificação à próxima fase. Apesar do time italiano não ter desfalques confirmados, Victor Osimhen e Gianluca Gaetano, são dúvidas por questões físicas.

Escalações:

Escalação do provável AJAX: Pasveer; Rencsh, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Escalação do provável NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui; Zambo Anguissa, Lobotka; Kvaratskhelia, Zielinski, Politano; Simeone.

Desfalques

Ajax

Ahmetcan Kaplan e Jorge Sanchez desfalcam os holandeses.

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã - HOL