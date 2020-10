Ajax x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela abertura da fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O inicia sua jornada na temporada 2020/21 nesta quarta-feira (21). O time inglês viaja até a para enfrentar o , na Amsterdam Arena. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ajax x Liverpool DATA Quarta-feira, 21 de outubro de 2020 LOCAL Amsterdam Arena - Amsterdam, Holanda HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/ )

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no TNT, na TV fechada, e no streaming do EI Plus. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

O Liverpool não poderá contar com Van Dijk, que sofreu uma lesão grave no clássico contra o e deve perder o resto da temporada. Alisson também permanecerá fora da partida. Oxlade-Chamberlain é outra baixa por longo tempo. Thiago Alcântara, Joel Matip são dúvidas para o duelo.

O Ajax poderá contar com os retornos de Quincy Promes, que pode aparecer entre os titulares de Erik Ten Hag. Com todos os jogadores disponíveis, o time holandês deve ir com força máxima para o confronto contra os Reds. A dupla de brasileiros David Neres e Antony deve começar como titular.

Provável escalação do Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Promes; Neres, Tadic, Antony.

Provável escalação do Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Groningen 1 x 0 Ajax 04 de outubro de 2020 Ajax 5 x 1 Heerenveen Eredivisie 18 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Venlo x Ajax Eredivisie 24 de outubro de 2020 11h30 (de Brasília) x Ajax 27 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 7 x 2 Liverpool Premier League 4 de outubro de 2020 2 x 2 Liverpool Premier League 17 de outubro de 2020

Próximas partidas