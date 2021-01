Ajax x Feyenoord: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O clássico holandês será nesta domingo (17), às 12h45, válido pela 17ª rodada da Eredivisie; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

, líder da , e Feyernoord, vice-líder, protagonizam mais um clássico holandês neste domingo (17), às 12h45 (de Brasília), separados por apenas três pontos na tabela. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ajax x DATA Domingo, 17 de janeiro de 2021 LOCAL Amsterdam Arena - Amsteradm, HOL HORÁRIO 12h45 (de Brasília)

O Ajax quer manter a vantagem sobre o rival / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, em TV fechada. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN?

Por cabo:

CLARO TV: 71

CLARO TV HD: 571

VIVO TV HD: 345

Por satélite:

SKY: 197

SKY HD: 597

CLARO TV: 71

CLARO TV HD: 571

VIVO TV: 461

VIVO TV HD: 871

OI TV HD: 111

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AJAX

O Ajax é o líder do Holandês, com três pontos de vantagem sobre o rival Feyenoord. Desta forma, não pode deixar o resultado escapar no clássico para não colocar a posição em risco - os critérios de desempate ainda são favoráveis ao Ajax.

Lesionado contra o Twente, Lassina Traore não trabalhou durante a semana e deve ser novamente desfalque para o clássico.

Provável escalação o Ajax: Onana; Tagliafico, Schuurs, Blind, Mazraoui; Klaassen, Gravenberch, Tadic; Promes, Haller, Antony

FEYENOORD

Querendo encostar no rival e líder Ajax, o Feyernoord tem 35 pontos na tabela de classificação da Eredivise e vem embalado por três vitórias seguidas no Heolandês.

Ex- e , Lucas Pratto deve dar lugar a Nicolai Jorgensen no time titular, enquanto Robert Bozenik já voltou a treinar, mas não deve ir para jogo ainda.

Provável escalação do Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Berghuis, Jorgensen, Linssen

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Twente 1 x 3 Ajax Camperonato Holandês 14 de janeiro de 2021 Ajax 2 x 2 10 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO AZ x Ajax Copa KNVB 20 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) Fortuna Sittard x Ajax Campeonato Holandês 24 de janeiro de 2021 8h15 (de Brasília)

FEYENOORD

JOGO CAMPEONATO DATA Feyenoord 1 x 0 Zwolle Campeonato Holandês 13 de janeiro de 2021 Sparta Roterdã 0 x Feyenoord Campeonato Holandês 10 de janeiro de 2021

Próximas partidas