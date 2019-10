Ajax x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Blues buscam a recuperação na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (23); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invicto, o recebe o na tarde desta quarta-feira (23), às 13h55 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ajax x Chelsea DATA Quarta-feira, 23 de outubro LOCAL Amsterdam Arena - HORÁRIO 13h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AJAX

Com duas vitórias e 100% de aproveitamento na Champions League, o Ajax não sabe o que é perder há 19 jogos: 15 vitórias e quatro empates.

A equipe holandesa terá o retorno de Nicolas Tagliafico, que cumpriu suspensão na última rodada, quando o Ajax venceu o por 3 a 0 fora de casa.

Provável escalação da Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Beek, Martínez; Ziyech, Promes, Neres; Tadic

CHELSEA

Ocupando a terceira posição do Grupo H da UCL, os Blues chegou à sua quinta vitória consecutiva na temporada, após bater o Newcastle por 1 a 0 na última rodada da Premier League.

Mais artigos abaixo

No entanto, para o duelo desta quarta-feira (23) na Holanda, o técnico Lampard terá algumas baixas. Além de Kanté, Christensen, Loftus-Cheek, Rudiger e Van-Ginker estão vetados, enquanto Barkley e Emerson ainda são dúvidas.

Desta forma, Olivier Giroud, Pedro e Christian Pulisic devem começar entre os 11 titulares.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Den Haag 0 x 2 Ajax 6 de outubro RKC 1 x 2 Ajax Campeonato Holandês 19 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ajax x Feyernoord Campeonato Holandês 27 de outubro 12h45 (de Brasília) Zwolle x Ajax Campeonato Holandês 1 de novembro 15h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Chelsea Premier League 6 de outubro Chelsea 1 x 0 Newcastle Premier League 19 de outubro

Próximas partidas