Ajax x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Ajax recebe o Borussia Dortmund nesta terça-feira (19), na Johan Cruijff Arena, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, novo serviço de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ajax x Borussia Dortmund DATA Terça-feira, 19 de outubro de 2021 LOCAL Johan Cruijff Arena, Amsterdã - HOL HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistentes: Iñigo Prieto (ESP) e Ángel Nevado (ESP)

Quarto árbitro: José Luis Munuera (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

Auxiliar do VAR: Ricardo de Burgos (ESP)

ONDE VAI PASSAR?



Ajax e Borussia Dortmund se enfrentam pela Champions League / Foto: Getty Images

O jogo desta terça-feira será transmitido pelo novo serviço de streaming, a HBO Max. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pelo Grupo C da Champions League, Ajax e Borussia Dortmund se enfrentam valendo a liderança do grupos, já que as duas equipes possuem seis pontos conquistados em duas partidas.

Neste duelo, o Ajax não terá muitos desfalques. O goleiro Maarten Stekelenburg, machucado, está fora, incluindo André Onana, que está suspenso. A dúvida fica com o lateral direito Sean Klaiber recuperado de uma lesão, além de quem jogará pela ponta direita Antony, David Neres ou Berghuis.

Do outro lado, o Borussia Dortmund vem empolgado para está partida após uma boa exibição na Bundesliga.

A equipe ainda terá uma lista grande de desfalques, além de Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud e Youssoufa Moukoko, o time não deve contar, com Giovanni Reyna e Mateu Morey. Enquanto Marcel Schmelzer, recuperado de uma lesão, é dúvida.

Provável escalação do Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Schuurs, Blind; Gravenbearch, Kudus; Antony (David Neres ou Berghuis), Klaassen e Tadic e Haller.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Brandt, Can e Bellingham; Reus, Malen e Erling Haaland.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Ajax 0 x 1 Utrecht Eredivisie 3 de outubro de 2021 Heerenveen 0 x 2 Ajax Eredivisie 16 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ajax x PSV Eredivisie 24 de outubro de 2021 11h45 (de Brasília) Heracles x PSV Eredivisie 30 de outubro de 2021 13h45 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 0 x 3 Paderborn 07 Amistoso 7 de outubro de 2021 Borussia Dortmund 3 x 1 Mainz Bundesliga 16 de outubro de 2021

Próximas partidas