Ajax x Besiktas: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta terça-feira (28), às 13h45 (de Brasília), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ajax recebe o Besiktas nesta terça-feira (28), às 13h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League . A partida terá transmissão ao vivo no canal Space , na TV fechada, e no HBO Max , novo serviço de streaming. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ajax x Besiktas DATA Terça-feira, 28 de setembro de 2021 LOCAL Johan Cruijff Arena, Amsterdã - HOLA HORÁRIO 13h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Benoît Bastien (FRA)

Assistentes: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu (FRA)

Quarto árbitro: Jérémie Pignard (FRA)

VAR: Delajod Willy (FRA)

Assistente VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

ONDE VAI PASSAR?

( Foto: Getty Images)

O canal Space , na TV fechada, e a HBO Max , nova plataforma de streaming, são os canasi que vão transmitir o jogo desta terça-feira (28). Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após uma goleada na primeira partida da fase de grupos da Champions League, diante do Sporting, o Ajax quer somar pontos no grupo C. Para o duelo, Eric ten Hag, treinador da equipe, não deve contar com Maarten Stekenlenburg e Sean Klaiber machucados.

Já o Besiktas, que vem de uma derrota para o Borussia Dortmund na primeira rodada, quer conquistar pontos dentro de casa. Para este jogo, a equipe não deve contar com uma série de jogadores machucados, como Cyle Larin, Francisco Montero, Rachid Ghezzal machucados.

Provável escalação do Ajax: Pasveer; Mazraouui, Timber, Martínez, Blind; Alvarez, Gravenberch; Tadic, Berghuis e Antony; Haller.

Provável escalação do Besiktas: Destanoglu; N'Sakala, Saatçi, Hutchinson, Yilmaz; Josef, Ucan, Ozyajup, Tore e Batshuayi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Fortuna Sittard 0 x 5 Campeonato Holandês 21 de setembro de 2021 Ajax 3 x 0 Groningen Campeonato Holandês 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ajax x Utrecht Campeonato Holandês 3 de outubro de 2021 9h30 (de Brasília) Heerenveen x Ajax Campeonato Holandês 16 de outubro de 2021 13h45 (de Brasília)

BESIKTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Besiktas 3 x 3 Adana Demirspor Campeonato Turco 21 de setembro de 2021 Altay 2 x 1 Besiktas Campeonato Turco 24 de setembro de 2021

Próximas partidas