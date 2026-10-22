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Um duelo tático cauteloso na Johan Cruijff ArenA acabou decidido pela eficiência dos reservas do Ajax. Michel superou Maurizio Sarri taticamente nos minutos finais e garantiu uma vitória fundamental por 2 a 0.

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O confronto entre Ajax e Atalanta foi um estudo fascinante de filosofias opostas. O Ajax de Michel buscou dominar por meio do controle territorial e de um grande volume de finalizações, enquanto a Atalanta de Maurizio Sarri apostou em uma defesa compacta para frustrar o adversário e atacar nos contra-ataques. Durante 86 minutos, o jogo permaneceu empatado, marcado pela incapacidade do Ajax de transformar 61% de posse de bola em gols e pela disciplina da Atalanta, que não permitiu uma única finalização no alvo nos primeiros três quartos da partida.

No fim, o jogo não foi decidido pelos esquemas iniciais, mas pela profundidade do elenco e pelas características táticas específicas dos jogadores que entraram no segundo tempo. Embora a solidez defensiva da Atalanta tenha resistido durante a maior parte da noite, a pressão acumulada de 21 finalizações acabou fazendo a diferença. A entrada de Tolu Arokodare deu ao Ajax a referência física que faltara no primeiro tempo e, enfim, permitiu superar uma linha defensiva que parecia muito confortável sob a orientação de Sarri.

A organização tática do Ajax

O Ajax adotou um 4-3-3 tradicional, apoiado na segurança técnica de Sofyan Amrabat como volante. A construção das jogadas seguia um padrão conhecido: os laterais Youri Baas e Owen Wijndal davam amplitude ao campo para abrir espaços pelo centro a Julian Brandt e Davy Klaassen. O objetivo era claro: usar a largura para obrigar os pontas da Atalanta a recuar, criando uma superioridade numérica de três contra dois no meio-campo. Os gatilhos de pressão eram agressivos. Sempre que a bola chegava aos zagueiros da Atalanta, Roko Obric ou Thomas Kristensen, o trio de ataque do Ajax iniciava imediatamente a pressão alta para forçar lançamentos longos.

O Ajax dominou a posse de bola, mas teve dificuldades por longos períodos para ser eficiente no terço final. Apesar das 21 finalizações, muitas foram tentativas de longe ou acabaram bloqueadas na área italiana, congestionada de jogadores. A movimentação de Oscar Gloukh e Marcos Leonardo buscava tirar os defensores de posição, mas a equipe de Sarri não caiu na armadilha. O Ajax mantinha a linha defensiva adiantada, muitas vezes deixando Marc-Andre ter Stegen para atuar como goleiro-líbero. Isso era necessário para manter a pressão sobre uma Atalanta que tentava explorar o espaço às costas dos laterais. O plano exigia muita paciência para desgastar aos poucos os visitantes antes da arrancada decisiva no fim.

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A organização tática da Atalanta

Maurizio Sarri escolheu um 4-2-3-1 que se transformava em um 4-4-2 recuado sem a bola. A prioridade tática era a solidez defensiva. Ederson atuava como principal proteção à defesa, submetida a pressão constante. O plano era congestionar as zonas centrais e forçar o Ajax a cruzar. A estratégia funcionou perfeitamente por 80 minutos, período em que a Atalanta registrou nove escanteios e sete finalizações bloqueadas. No ataque, a equipe dependia da capacidade de Gianluca Scamacca de segurar a bola e dos lampejos criativos de Charles De Ketelaere, embora a ausência de uma única finalização no alvo retrate um time concentrado quase inteiramente na fase defensiva.

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Quando recuperava a posse, a Atalanta buscava avançar imediatamente em direção ao gol adversário. Raoul Bellanova e Davide Zappacosta tinham a missão de oferecer opções pelos lados, mas muitas vezes ficavam presos à defesa pelo posicionamento adiantado do Ajax. O trio de meio-campo trabalhou sem descanso para acompanhar os criadores de jogadas do Ajax e conseguiu neutralizar Julian Brandt durante boa parte da noite. No entanto, o desgaste físico de defender em um bloco baixo contra uma equipe com muita posse de bola acabou provocando lapsos de concentração nos cinco minutos finais. Foi quando a disciplina tática que havia definido sua atuação desmoronou sob o peso das mudanças feitas pelo Ajax no fim.

O duelo tático

A disputa decisiva ocorreu nos espaços entre os laterais e os zagueiros da Atalanta. Durante a primeira hora, Sarri levou a melhor ao manter suas linhas extremamente próximas, sem deixar espaço para Gloukh ou Leonardo girarem com a bola. O Ajax foi forçado a trocar passes em formato de U, circulando a bola ao redor da área sem conseguir penetrar pelo centro da defesa. O impasse tático demonstrou a organização de Sarri, que neutralizou a criatividade do meio-campo do Ajax durante a maior parte do jogo.

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O desequilíbrio surgiu, porém, quando o Ajax trocou as combinações de passes por uma ameaça mais direta e física. A entrada de Tolu Arokodare mudou a dinâmica do ataque. De repente, os defensores da Atalanta, que até então lidavam com jogadores atacando o espaço às suas costas, precisaram disputar bolas altas e duelos físicos. Essa mudança de perfil acabou quebrando a resistência da equipe italiana. A decisão de Michel de abandonar a abordagem com um falso nove em favor de um centroavante de referência explorou o cansaço físico da defesa da Atalanta, que havia passado 85 minutos correndo em um bloco baixo.

Os ajustes durante o jogo

Michel se antecipou nas mudanças ao perceber a necessidade de um perfil tático diferente. Aos 62 minutos, Viktor Tsigankov e Aziz Ouazane entraram nos lugares de Klaassen e Gloukh, mais estáticos, acrescentando velocidade pelos lados. Pouco depois, aos 66 minutos, veio a mudança decisiva: Tolu Arokodare substituiu Marcos Leonardo. O Ajax deixou de ser uma equipe que tentava superar a Atalanta por meio de passes e passou a ter condições de se impor fisicamente. O ajuste levou Brandt a atuar mais recuado, onde podia organizar o jogo com mais espaço, enquanto a Atalanta recuava ainda mais para lidar com a ameaça aérea de Arokodare.

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Sarri reagiu com as entradas de Lazar Samardzic e, mais tarde, Nikola Krstovic para tentar recuperar terreno, mas as mudanças não alteraram o rumo da partida. A pressão do Ajax tornou-se incessante. Aos 87 minutos, a aposta tática deu resultado: Youri Baas fez o passe para Arokodare, que finalmente abriu o placar. Depois do primeiro gol, a Atalanta foi obrigada a abandonar sua organização defensiva. A perda de estrutura permitiu que Aziz Ouazane ampliasse a vantagem nos acréscimos. A sequência de substituições do Ajax intensificou a pressão até que a resistência adversária, enfim, cedeu.

Conclusão

No fim, Michel venceu a partida graças à melhor utilização do banco de reservas e à flexibilidade tática. Embora o plano defensivo de Sarri tenha sido quase impecável por 85 minutos, faltou-lhe uma alternativa quando o Ajax passou a oferecer uma ameaça mais física e direta. A transição da construção paciente do Ajax para um ataque vertical e intenso nos dez minutos finais pegou a Atalanta desprevenida. Ao diversificar suas opções ofensivas no fim do jogo, o Ajax transformou o domínio estatístico em uma vitória por 2 a 0 com eficiência nas finalizações, mostrando que, na elite do futebol europeu, saber mudar o motivo de um ataque é tão importante quanto saber mudar a forma de atacar.