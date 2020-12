Ajax x Atalanta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes lutam diretamente por uma vaga à próxima fase da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo direto por uma vaga na próxima fase, e se enfrentam nesta quarta-feira (9), a partir das 14h55 (de Brasília) pela última rodada do grupo D da UEFA . A partida será transmitida pela TNT, na TV fechada, pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ajax x Atalanta DATA Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 LOCAL Johan Cruijff Arena HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida pela TNT, na TV fechada, pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer para ficar com a vaga às oitavas de final, o Ajax tem desfalques para o duelo desta quarta: Kudus, Mazraoui e David Neres estão lesionados. Por outro lado, Tadic, um dos destaques da equipe, está confirmado.

Já a Atalanta entra em campo precisando de um empate para avançar. Lesionados, Caldara e Gollini desfalcam o time italiano, enquanto Gosens e Miranchuk são dúvidas.

Provável escalação do Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Traore, Tadic.

Provável escalação do Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Zapata, Muriel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Ajax 1 x 2 Twente 5 de dezembro de 2020 1 x 0 Ajax Champions League 1 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ajax x Zwolle Campeonato Holandês 12 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) Ajax x Utrecht Copa da 16 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 1 x 1 Midtjylland Champions League 1 de dezembro de 2020 Atalanta 0 x 2 Verona Campeonato Italiano 28 de novembro de 2020

Próximas partidas