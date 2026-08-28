Ajax vê no jogador de 36 partidas pela seleção o substituto para Godts e oferece 12 milhões de euros

O Ajax fez uma proposta de 12 milhões de euros ao América pelos serviços de Brian Rodriguez, segundo informou o jornalista mexicano César Luis Merlo. A notícia é confirmada por Mike Verweij, do De Telegraaf.

“Ele deve custar mais de 10 milhões de euros e não será fácil contratá-lo. O Ajax ainda tem 4 ou 5 jogadores na lista para a vaga de Mika Godts. Ele está no topo dessa lista”, afirmou Verweij no Kick-off.

Segundo o jornalista sul-americano, a proposta está atualmente sob análise do clube. O valor seria de 12 milhões de euros, com os bônus já incluídos.

Brian Rodriguez é um ponta esquerda uruguaio de 26 anos. Ele joga desde 2022 no América, do México, que na época o tirou do LAFC por 6 milhões de euros.

Rodriguez disputou ao todo 152 partidas pelo clube mexicano. Nelas, marcou 42 gols e deu 28 assistências.

Até agora, ele disputou 36 partidas pelo Uruguai. Pela seleção sul-americana, marcou quatro gols. Ele também foi à Copa do Mundo de 2026. Entrou em campo saindo do banco em três ocasiões, mas não marcou.

No Instagram, há uma enxurrada de comentários de companheiros do América em sua publicação mais recente. Eles pedem para que ele fique no clube, por favor. Isias Violante chegou até a comentar: “Já estou com saudade.”