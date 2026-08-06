Ajax vê em jogador de 10 milhões de euros uma importante alternativa a Noa Lang

O Ajax cogita acelerar a chegada de Noah Adedeji-Sternberg. O ponta de 21 anos do KRC Genk volta a ser apontado pelo jornalista de transferências Sacha Tavolieri como possível sucessor de Mika Godts, que desperta forte interesse do Paris Saint-Germain.

Adedeji-Sternberg parecia inicialmente a caminho do Club Brugge, mas o gigante belga já escolheu outro atacante de lado. Blauw-Zwart chegou a um acordo com o RCD Mallorca pela chegada de Jan Virgili e, com isso, sai da disputa pelo jogador do Genk.

O Club Brugge vai pagar, ao que tudo indica, cerca de 12 milhões de euros pelo espanhol de 20 anos. Virgili viaja para a Bélgica para realizar exames médicos e, em seguida, poderá assinar contrato até meados de 2030 no Jan Breydelstadion.

Com esse desdobramento, o caminho fica mais aberto para o Ajax avançar por Adedeji-Sternberg. “Um nome para ficar de olho”, escreveu Tavolieri sobre o interesse dos Amsterdammers, que já haviam sido ligados anteriormente ao veloz belga.

O Genk pede, ao que tudo indica, cerca de 10 milhões de euros por Adedeji-Sternberg. Na temporada passada, o belga disputou 37 partidas oficiais, nas quais marcou uma vez e deu três assistências.

Adedeji-Sternberg pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita. Assim, ele se encaixa no perfil de atacante que o Ajax procura caso Godts realmente se transfira para Paris.

Segundo o De Telegraaf, o PSG prepara uma oferta maior, de 50 a 55 milhões de euros, por Godts. Uma primeira proposta de 40 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus foi rejeitada de forma categórica pelo Ajax.

O Ajax estaria mirando uma taxa de transferência de cerca de 60 a 65 milhões de euros. Para tirar o máximo das negociações, o clube de Amsterdã acionou a ajuda do superagente português Jorge Mendes.

Godts já teria acertado pessoalmente com o PSG um contrato até meados de 2031 ou 2032. Além de Adedeji-Sternberg, Noa Lang também é citado como possível substituto, mas o atacante do Napoli é bem mais caro, com um preço de cerca de 25 milhões de euros.