Ajax vai com tudo por zagueiro de 15 milhões de euros

O Ajax fez uma proposta por Enzo Boyomo, informa o Diario de Navarra. O clube de Amsterdã quer contratar por empréstimo, até o fim da temporada, o zagueiro de 24 anos do Osasuna, que segundo o Transfermarkt tem valor de mercado de cerca de 15 milhões de euros, além de incluir uma opção de compra no acordo.

Segundo o jornal espanhol, trata-se de uma operação de empréstimo na qual o Ajax também pagaria uma taxa de empréstimo ao Osasuna.

Boyomo tem nove jogos pela seleção de Camarões e contrato com o Osasuna até meados de 2029. O futuro do defensor de 1,87 metro no clube de LaLiga é incerto, segundo o Diario de Navarra.

Uma transferência para Amsterdã reuniria Boyomo com Míchel Sánchez, que conhece bem o defensor. O treinador espanhol do Ajax está claramente em busca de reforços para o centro da defesa e, após o duelo com o Telstar, disse que gostaria de contar com mais um jogador para o setor.

"Acho que ainda precisamos de um ponta, um zagueiro e possivelmente um meio-campista", disse Míchel no domingo. Neste verão, o Ajax viu Ko Itakura, Josip Sutalo e Ahmetcan Kaplan deixarem o clube, enquanto, até o momento, apenas o experiente Daley Blind chegou para o setor defensivo.

Principalmente pelo lado direito da zaga, o Ajax ainda busca uma opção extra ao lado de Aaron Bouwman. Após a partida contra o Telstar, Míchel também destacou que o Ajax atua na saída de bola com muitos jogadores jovens e que, em determinados jogos, pode haver necessidade de mais experiência.

"Pode ser que em alguns jogos precisemos de mais experiência", afirmou Míchel. "Na minha opinião, ainda podemos usar um jogador construtor. Pode ser um meio-campista, mas também um zagueiro." A chegada de Sofyan Amrabat já dá ao Ajax mais rodagem no meio-campo, mas a busca por um defensor aparentemente ainda não terminou.



