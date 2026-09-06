Ajax traz atualização preocupante sobre Aaron Bouwman após falta duríssima de Van Bommel

O Ajax divulgou uma atualização sobre o estado de saúde de Aaron Bouwman. O defensor foi atingido por Ruben van Bommel contra o PSV (derrota por 3 a 1) e sofreu uma lesão.

Aos 80 minutos, tudo deu errado com o placar em 2 a 1. Van Bommel chegou atrasado na bola e entrou com força na dividida com Bouwman, que foi de cabeça na bola. Houve uma forte colisão, após a qual o jogador do Ajax permaneceu caído no gramado e claramente apresentava queixas na cabeça.

Na tarde de domingo, os Amsterdammers informaram por meio do site do clube como está o jovem defensor. Bouwman foi internado no hospital logo após o fim da partida.

Os exames mostraram que Bouwman sofreu, entre outras lesões, contusões no esterno e no pulmão. O jogador de 19 anos segue em observação no hospital neste domingo e a expectativa é de que receba alta na noite de domingo.

O Ajax espera perder o defensor por um período mais longo. Segundo os Amsterdammers, ele vai desfalcar a equipe nos jogos contra Fortuna Sittard, Willem II e Excelsior. O próprio Bouwman espera voltar a ficar à disposição do recordista de títulos após a pausa para a data Fifa.

No Goedemorgen Eredivisie, o diretor técnico do PSV, Earnest Stewart, confirmou que Van Bommel estava muito consciente de sua culpa e causou uma impressão bastante abatida após o apito final.

"Depois da partida, ele foi ao vestiário do Ajax para pedir desculpas. Houve emoção também", concluiu o diretor técnico do PSV em sua retrospectiva sobre o conturbado clássico em Amsterdã.