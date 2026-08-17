Mika Godts trocou o Ajax pelo Paris Saint-Germain na última semana. Os Amsterdammers receberão pelo atacante de 21 anos uma taxa de transferência que, segundo o Ajax, pode chegar a no máximo 55 milhões de euros, mas uma parte considerável disso ainda irá para o KRC Genk.

Godts jogou entre 2020 e 2023 nas categorias de base do Genk, que o havia contratado sem custos junto ao RSC Anderlecht. Pelo time principal do Genk, porém, ele nunca atuou.

Quando o Ajax o contratou em janeiro de 2023 por um valor de um milhão de euros, também foram feitos acordos sobre um percentual de revenda. Esse percentual era, provavelmente, de cerca de dez por cento.

O Het Laatste Nieuws informa agora que o Genk ficará com cerca de 5,5 milhões de euros da transferência de Godts para o PSG. Portanto, uma quantia considerável para o clube belga.

Godts ainda tinha contrato em Amsterdã até 30 de junho de 2029. O Ajax, portanto, queria muito manter o belga, mas colaborou com sua transferência para o clube de ponta internacional de Paris.

Alguns meses após sua chegada em 2023, Godts fez sua estreia oficial pelo time principal do Ajax. Em abril de 2023, ele apareceu pela primeira vez na equipe principal, durante a partida da liga contra o Fortuna Sittard, e depois se tornou uma peça fixa no elenco principal nas temporadas seguintes.

O atacante acabou somando 115 partidas oficiais pelo Ajax e marcou 26 gols nesse período. Na temporada 2025/26, Godts também foi eleito o Johan Cruijff Talent van het Jaar da Eredivisie.