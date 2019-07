Ajax tem uma proposta por David Neres: "falaremos com ele na próxima semana"

Atacante brasileiro não brilhou na Copa América, mas seu passe foi bastante valorizado e atraiu interesse de diversos clubes

David Neres dificilmente vai continuar a jogar pelo na próxima temporada. Em entrevista à Goal , o diretor de futebol do Ajax, Marc Overmars falou sobre a situação do brasileiro e confirmou que existe uma proposta na mesa pelo ponta brasileiro.

"Falaremos com seus representantes na próxima semana. Existe uma proposta concreta por David. Eles fizeram uma proposta por ele e nós vamos conversar sobre isso, mas é claro que o Ajax que vai comandar a negociação", falou Overmars.

O ex-jogador avaliou a situação e o crescimento do atleta revelado pelo . Ele falou sobre o episódio em que Neres quase foi negociado com o futebol chinês e elogiou o trabalho do treinador Erik Ten Hag.

"No último inverno ele poderia ter ido à , mas nós não deixamos ele ir. Veja como as coisas mudaram para nós e para ele. Ele estava no banco naquela época, tinha perdido o nível um pouco. Agora ele é um jogador da seleção brasileira. Eu acho que Erik ten Hag fez um trabalho brilhante com ele", disse o diretor do clube holandês.

Ainda não se sabe exatamente qual clube fez a oferta por Neres, mas há especulações de interesse do , e .