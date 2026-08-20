Ajax se despede de zagueiro contratado por mais de 10 milhões

Ko Itakura troca em definitivo o Ajax pelo Borussia Mönchengladbach, informou o clube de Amsterdã nesta quinta-feira. Os dois clubes chegaram a um acordo pela transferência do zagueiro, que tinha contrato com o Ajax até meados de 2029.
"O Ajax agradeceu Itakura por sua contribuição em Amsterdã e desejou muito sucesso a ele na Alemanha", diz o comunicado sobre o japonês, que anteriormente atuou por três temporadas pelo Gladbach.
Itakura foi contratado em 2025 junto ao Gladbach por mais de dez milhões de euros e disputou 26 partidas pelo time principal em Amsterdã. Já se sabia há algum tempo que o defensor havia se tornado dispensável no Ajax e estava liberado para sair.
Florian Plettenberg, da Sky Deutschland, informou nesta semana que o Ajax ficará com 3,5 milhões de euros com a venda de Itakura. Mais tarde, entre outros, o De Telegraaf garantiu que se trata de um valor de cinco milhões de euros.
Itakura passou sem problemas pelos exames médicos na Alemanha. O jogador vindo do Ajax assinou contrato com o Gladbach até meados de 2030.
"Estou muito feliz por estar de volta ao Borussia. Senti muita falta do clube e, quando a proposta chegou, decidi retornar. Parece uma volta para casa. Estou ansioso para voltar a jogar pelo Borussia e atuar em casa diante dos nossos torcedores", disse o empolgado Itakura no site do Gladbach.