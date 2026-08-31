Ajax se apresenta oficialmente na Premier League por jogador de 22 milhões de euros

O Ajax está em conversas com o Sunderland sobre a chegada de Simon Adingra, informa o The Telegraph. Segundo o jornal inglês, normalmente bem informado, o clube de Amsterdã voltou suas atenções para o ponta esquerda marfinense de 24 anos.

Adingra pode deixar o Sunderland neste verão e ainda não entrou em campo nem por um minuto pelo clube nesta temporada. O atacante foi contratado em julho de 2025 junto ao Brighton & Hove Albion por quase 25 milhões de euros, mas disputou apenas catorze partidas em sua primeira temporada pelo Sunderland.

No último inverno, Adingra foi emprestado ao AS Monaco. O clube francês pagou um milhão de euros pelo período de empréstimo, no qual o jogador de lado de campo disputou catorze partidas e registrou três gols e três assistências.

O Ajax vê em Adingra um possível sucessor de Mika Godts, embora ainda não esteja claro como seria o formato pretendido do negócio. Por isso, não se sabe se o clube holandês trabalha com uma transferência em definitivo ou com um novo empréstimo.

Com valor de mercado estimado em 22 milhões de euros, Adingra representa um ativo considerável. Além disso, seu contrato com o Sunderland ainda tem mais quatro anos de duração.

Antes de sua transferência para o Sunderland, Adingra atuou por duas temporadas no Brighton, pelo qual marcou oito vezes e deu três assistências em sessenta jogos de Premier League. Antes disso, jogou por Union Sint-Gillis e FC Nordsjaelland.

Adingra soma trinta partidas pela seleção da Costa do Marfim, com cinco gols, e esteve no elenco para a Copa do Mundo no último verão, mas atuou por apenas quinze minutos na fase final, saindo do banco contra a Alemanha.