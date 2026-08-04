O Ajax rejeitou de forma categórica a primeira oferta do Paris Saint-Germain por Mika Godts, segundo o De Telegraaf. O campeão francês ofereceu 40 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus, mas o Ajax considera isso muito pouco.

Na segunda-feira, o PSG enviou a oferta por e-mail a Jordi Cruijff, que não ficou nem um pouco impressionado. O De Telegraaf já havia informado anteriormente que o Ajax exige no mínimo 60 milhões de euros pelo atacante.

Segundo o clube de Amsterdã, a diferença ainda é grande demais neste momento. Cruijff sequer fez uma contraproposta e rejeitou a oferta de forma categórica. Por enquanto, o Ajax se recusa a negociar por Godts.

O PSG terá de avaliar nesta semana uma nova oferta. Na França, entendem que Godts não vale mais do que Agnes Akliouche, por quem foram pagos 50 milhões de euros na semana passada.

O próprio Godts já chegou a um acordo pessoal com o PSG. Um contrato até meados de 2031 está pronto para o atacante belga.