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Rian Rosendaal

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Ajax recebe valor mais alto do que o inicialmente informado por Itakura, que se tornou excedente no elenco

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K. Itakura

Ko Itakura troca o Ajax por seu antigo amor, o Borussia Mönchengladbach. O valor da transferência parece ser mais alto do que havia sido informado inicialmente, garantem De Telegraaf e Voetbal International nesta terça-feira. 

Florian Plettenberg, jornalista da edição alemã da Sky Sport, informa via X que os dois clubes chegaram a um acordo por uma taxa de transferência de 3,5 milhões de euros. Esse valor pode subir para quatro milhões de euros por meio de bônus. O Ajax também assegurou um percentual de revenda.

375 dias antes, Itakura ainda havia feito o caminho inverso. Na ocasião, ele trocou o Mönchengladbach por Amsterdã. Um ano antes, o Ajax pagou nada menos que 10,5 milhões de euros — cerca de 7 milhões de euros a mais, portanto — pelo defensor.

O De Telegraaf informa nesta terça-feira que o Ajax receberá um valor de cinco milhões de euros por Itakura, incluindo bônus. O defensor japonês assinará um contrato de quatro anos na Alemanha após os exames médicos.

Segundo Plettenberg, o exame médico de Itakura acontecerá na quarta-feira. Se isso não apresentar problemas, a apresentação do jogador vindo do Ajax acontecerá pouco depois.

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Itakura tem contrato com o Ajax válido até meados de 2029, com opção do clube por mais um ano. Ao todo, ele entrou em campo em 26 partidas pelo clube de Amsterdã.

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