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Bart DHanis

Traduzido por

Ajax recebe três milhões de euros e cede Josip Sutalo temporariamente

Mercado da bola
Ajax

O Ajax está prestes a se desfazer de Josip Sutalo. Segundo o especialista italiano em mercado da bola Gianluca Di Marzio, ele vai dar sequência à carreira por empréstimo no Lazio.

Di Marzio já havia informado na terça-feira sobre o interesse vindo de Roma. Desde então, a transferência se acelerou, já que um acordo se aproxima um dia depois.

O Ajax vai emprestar o zagueiro croata com opção de compra. Segundo Di Marzio, essa opção se tornará obrigatória quando algumas condições forem cumpridas.

O Lazio também pagará três milhões de euros ao Ajax para poder tê-lo por empréstimo na próxima temporada. Com a transferência, o diretor técnico Jordi Cruijff abre espaço na folha salarial.

Na noite de terça-feira, foi divulgado que o Ajax vende Ko Itakura por 4,5 milhões de euros ao Borussia Mönchengladbach. Com isso, Aaron Bouwman é o único zagueiro central destro remanescente.

Sutalo foi levado ao Ajax no verão de 2023 por 22 milhões de euros pelo então diretor técnico Sven Mislintat. O zagueiro teve um início complicado na Holanda, mas se recuperou sob o comando de Francesco Farioli.

No Lazio, Sutalo reencontrará seu ex-companheiro de equipe Kenneth Taylor. Há meio ano, ele se transferiu por 20 milhões de euros.

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