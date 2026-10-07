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Sam Vreeswijk
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Ajax recebe alívio milionário: clube não precisa mais pagar grande parte do salário de Kasper Dolberg

Ajax
K. Dolberg

O Ajax anunciou na noite de quarta-feira que Kasper Dolberg sofreu uma lesão no ligamento cruzado. Com isso, muito provavelmente ele não voltará a atuar nesta temporada. A sorte no azar para o clube de Amsterdã é que o atacante de 29 anos sofreu a lesão pela seleção dinamarquesa.

Isso tem tudo a ver com o FIFA Club Protection Programme. Trata-se de uma espécie de apólice de seguro que existe desde 2012. Graças a esse programa, parte do salário de um jogador lesionado pode ser coberta.

Um clube só se qualifica para isso se houver “incapacidade total temporária para o trabalho” como consequência de uma lesão sofrida durante uma partida, treinamento, viagem ou outro momento com a seleção nacional.

Nesse caso, o salário é coberto graças ao FIFA Club Protection Programme a partir de 28 dias após a lesão, até que o jogador tenha retomado totalmente os treinamentos com o grupo ou tenha disputado uma partida.

A propósito, apenas o salário-base do jogador lesionado é coberto. Isso significa que, por exemplo, bônus ficam de fora, assim como direitos de imagem ou custos médicos da reabilitação.

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Além disso, o regulamento também não é ilimitado. Do salário-base do jogador lesionado, é coberto no máximo 20.548 euros por dia, o que equivale a 7,5 milhões de euros por ano. Muito provavelmente Dolberg está abaixo disso, o que é favorável para o Ajax. Presume-se que o dinamarquês ganhe de três a quatro milhões de euros por ano.

Dolberg sofreu a lesão no fim de setembro durante um treinamento com a Dinamarca. Na terça-feira, ele foi operado em Copenhague, como o Ajax anunciou um dia depois.

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